USA tror stadig IS-leder er i live trods ihærdig jagt

Trods ihærdige forsøg på at komme lederen af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, til livs, så er det endnu ikke lykkedes.

Det oplyser ministeriet fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Baghdadi har holdt lav profil, selv om han har udpeget sig selv som lederen af det nye muslimske kalifat.

I sidste måned offentliggjorde han dog en lydoptagelse, hvor han opfordrede sine tilhængere til at forsvare den irakiske by Mosul.

Det er uklart, om Baghdadi selv befinder sig i byen i det nordlige Irak, hvorfra han deklarerede sit kalifat i 2014, efter at IS havde taget kontrollen over store områder i det østlige Syrien og nordlige Irak.

- Vi tror stadig, at Baghdadi er i live, og at han stadig står i spidsen for Isil. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at opspore ham, siger talsmand for Pentagon Peter Cook til CNN.

Isil er en anden betegnelse for IS.

- Hvis vi får muligheden, vil vi helt sikkert udnytte chancen for at levere ham den retfærdighed, han fortjener. Vi gør alt, hvad vi kan, tilføjer talsmanden.

I midten af december forhøjede USA dusøren for oplysninger, der kan pege i retning af IS-lederen, til 25 millioner dollar - omkring 175 millioner kroner.