USA sikrer sig selv endnu en Thule-kontrakt

Først røg den omstridte servicekontrakt for Thulebasen til et amerikansk firma. Og nu har USA's forsvarsministerium valgt at sende en fragtaftale for militærbasen samme vej.

Denne gang drejer det sig om sejladsen med varer mellem Danmark og basen i Grønlands nordvestlige hjørne, som hidtil har været opereret af det grønlandske Royal Arctic Line.

Fremover bliver de to årlige sejladser, der ifølge amerikanerne har en værdi af op mod 60 millioner kroner, lagt i hænderne på det amerikanske Schuyler Line Navigation.

Og det tab ærgrer administrerende direktør i Royal Arctic Line Verner Hammeken.

- Det er da surt, fordi rent professionelt vil man da altid gerne vinde en rute, når man giver et tilbud. Så det ærgrer vi os da over.

- Det er dog ikke noget, der slår bunden ud af vores forretning, for ruten udgør vel omkring en procent af vores omsætning, siger han.

Ifølge Hammeken er amerikanernes værdisætning af ruten også lidt vel optimistisk, da Royal Arctic Line "kun" har haft en omsætning på ruten på knap halvanden million dollar om året.

Det har det grønlandske selskab også baseret sit tilbud om en fornyet kontrakt på, og således er det ifølge Hammeken tilsyneladende ikke prisen, der har gjort, at USA nu vender ryggen til den mangeårige samarbejdspartner.

- Vi er spændte på at få at vide, hvad det er for nogle parametre, der har været gældende for det valg, siger Verner Hammeken.

Den tabte grønlandske fragtkontrakt kommer i kølvandet på længere tids strid om retten til at servicere den store militærbase.

Her sad det grønlandsk-danske selskab Greenland Contracters indtil sidste år på den lukrative aftale, som USA efter stor ballade via et skuffeselskab fik ført over til den amerikanske servicegigant Vectrus.