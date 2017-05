USA advarer mod et dansk ja til russisk gasledning

Derfor ser amerikanerne helst, at Danmark svarer nej til Nord Stream 2-gasledningen, der via farvandet ud for Bornholm skal føre russisk naturgas frem til blandt andet Tyskland.

USA ønsker at fravriste Rusland magten over naturgasforsyningen.

Det fortæller den amerikanske viceenergiminister, Robin Dunnigan, i et interview med Berlingske mandag.

- Det giver ingen mening at gennemføre dette projekt på nuværende tidspunkt, når der er så mange alternativer, siger hun til avisen.

- Det er heller ikke i overensstemmelse med EU's egne erklærede energimål, og så er det bedre at koncentrere sig om en lang række andre projekter for at sikre flere forskellige forsyningslinjer af naturgas, tilføjer hun.

USA mener, at vigtige Nato-lande som eksempelvis Tyskland er alt for afhængige af naturgas fra Rusland.

Rusland bruger naturgassen, hvis Kreml ønsker at knuse et andet land, påpeger viceenergiministeren over for Berlingske.

Også herhjemme mener en del politikere, at Europa vil blive alt for afhængig af den russiske naturgas, hvis den nye gasrørledning gennem Østersøen bliver til virkelighed.

Hvis Danmark siger nej til den russiske rørledning syd om Bornholm, kan russerne vælge i stedet at føre den nord om klippeøen.

Som navnet Nord Stream 2 antyder, så er gasrørledningen ikke den første af sin art. I 2011 åbnede Nord Stream 1 med Danmarks velsignelse.

Både regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale ser helst, at EU-Kommissionen træffer afgørelsen. Ellers kan Danmark komme i klemme, er vurderingen.

- Det her er ikke bare et nationalt spørgsmål for Danmark. Det skal ses både sikkerheds- og udenrigspolitisk. Og i en europæisk sammenhæng, sagde energiminister Lars Christian Lilleholt (V) til Ritzau i april.