Ubåden er omdrejningspunktet for en sag, hvor dens ejer er sigtet for drab på en svensk journalist, der på et tidspunkt var med på ubåden.

Opfinderen Peter Madsen blev fredag anholdt og sigtet for drab på en 30-årig svensk kvinde. Hun havde torsdag aften været med Madsen ude at sejle i opfinderens hjemmebyggede ubåd.

Det fremgår af sigtelsen, at opfinderen er sigtet for på ukendt måde at have dræbt svenske Kim Wall på et tidspunkt efter klokken 19 torsdag.

Lørdag formiddag er det uvist, hvordan Peter Madsen forholder sig til sigtelsen.

Kvindens kæreste meldte natten til fredag kvinden savnet. Heller ikke ubåden var der nogen spor efter.

Fredag formiddag modtog Forsvarets søredningstjeneste opkald fra skibe, som havde set ubåden i farvandet syd for Drogden Fyr.

Lidt senere sank ubåden. Peter Madsen blev samlet op og sejlet i havn i Dragør. Her kørte han væk med politiet, og senere på dagen meldte Københavns Politi ud, at Madsen var blevet sigtet for drab på kvinden.

Københavns Politi oplyser desuden på Twitter, at Peter Madsen bliver fremstillet for en dommer klokken 14:00.