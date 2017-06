Tysk grænsekontrol kan give kø i ferien

Ud over den nuværende grænsekontrol er der i anledningen af G20-topmødet i Hamburg 7. juli også kommet en midlertidig grænsekontrol for bilister fra Danmark til Tyskland, fortæller den vagthavende i Trafikcentret i Vejdirektoratet, Mette Nedergaard.

- Sidste år så vi, at der var opstod betydelige kødannelser, når bilister skulle tilbage fra Tyskland til Danmark. I år kan vi også forvente kø ved grænsen, når danskerne kører til Tyskland.

- Det betyder, at der kan være op mod 30 minutters ventetid for at komme over grænsen, siger hun.

Den midlertidige grænsekontrol fortsætter frem til 11. juli.

I Københavns Lufthavn ventes der også at blive travlt. Fredag har lufthavnen over 100.000 rejsende og flere end 40.000 lokalt afgående passagerer.

Der vil være flest rejsende i lufthavnen fredag 30. juni og 14. juli.

- Vi står foran en særdeles travl sommer - den mest travle nogensinde.

- Vi forventer op mod 38 dage med flere end 100.000 passagerer igennem lufthavnen, siger pressechef Kasper Hyllested i en skriftlig kommentar.

Det høje antal rejsende skyldes ifølge Københavns Lufthavn en positiv udvikling i krydstogtsturismen i København.

Når folk starter eller slutter et krydstogt i København, er der mange, der rejser via Københavns Lufthavn.

I sommerferien er der i udgangspunktet ikke nogen særlig ekstra belastning på togtrafikken. Det fortæller Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

Færre passagerer hen over sommeren gør, at Banedanmark benytter lejligheden til at lave sporarbejde flere steder.

- Det er i år især på strækningen mellem Holstebro og Struer og på Kystbanen nord for København, hvor der vil være togbusser i stedet for de normale tog.