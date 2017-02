33-årige Nelli Gosmann fra Recklinghausen nordvest for Dortmund blev dræbt 21. august, da ukendte gerningsmænd kastede en tunge sten ned fra en bro over fynsk motorvej. Hendes mand blev alvorligt kvæstet. Nu er familien på vej med et erstatningskrav for ulykken mod den danske stat.

Tysk familie rejser krav mod Danmark efter motorvejsdrab

Den danske stat må forberede sig på at skulle til lommerne i sagen, hvor en tysk familie for et halvt år siden uforvarende fik en 30 kilo tung sten kastet gennem forruden fra en motorvejsbro på Fyn.

- Der kommer et krav. Det er jo en forbrydelse, der er begået i Danmark, og så er man berettiget til erstatning, uanset om man er dansk eller udenlandsk statsborger, siger han.

Ved ulykken døde den 33-årige Nelli Gosmann fra den midttyske by Recklinghausen, mens hendes tre år ældre mand, Andreas, blev alvorligt kvæstet.

Deres femårige søn, Alexander, slap med overfladiske skrammer.

Familien ønsker ikke at oplyse, hvordan det går med barnet og den hårdt kvæstede familiefar, der i ugerne efter ulykken lå i koma i en hospitalsseng.

Jan Hollmén Olesen lægger dog ikke skjul på, at det kommende erstatningskrav vil gælde både morens og farens skader.

Dels vil familien rejse krav om erstatning til barnet for tab af sin ene forsørger, og dels vil erstatningen gælde den kvæstede mands forventede tab af arbejdsevne.

- Hvor stort kravet i sidste ende bliver, er for tidligt at sige, for det afhænger af, hvad man kan få fra egne forsikringer, og af udviklingen i mandens tilstand, siger Jan Hollmén Olesen.

Ifølge advokaten er der en tommelfingerregel inden for erstatningsretten, om at der skal gå et år, før et krav gøres op, fordi kroppen hele tiden prøver at komme sig.

Spørgsmål: Men bliver der tale om et millionkrav?

- Det kunne det godt være, når man ser på tabet af erhvervsevne og det, den skadelidte tjente på ulykkestidspunktet. Det er jo en yngre mand, vi taler om, så det kunne godt blive store penge, siger Jan Hollmén Olesen.

Fyns Politi har siden ulykken 21. august behandlet sagen som et drab, og selv om ingen er anholdt, og efterforskningen står i stampe, ligger sagen med vicepolitiinspektør Per Laursens ord "ikke på en hylde og samler støv".

- Men vi mangler det afgørende spor for at komme videre, erkender han.