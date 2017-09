Tysk borgmester om soldater på grænsen: Det er en katastrofe

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD), overfor Flensborg Avis, efter at hun fredag har hørt om den danske regerings beslutning om at sende 75 soldater til grænsen for at aflaste politiet.

- Bevæbnede soldater ved grænsen er ikke det billede, vi ønsker. Det er hellere ikke det billede, jeg har af Europa, siger overborgmesteren.

Simone Lange anerkender, at politiet er udfordret, og at grænsebevogtningen er en af årsagerne, men:

- Man burde hellere benytte lejligheden til at overveje, om der overhovedet er brug for den grænsekontrol, siger Simone Lange med henvisning til, at flygtningestrømmen fra 2015 ebbede ud i begyndelsen af 2016.

Flensborg overborgmester frygter, at beslutningen om at indsætte bevæbnede soldater ved grænsen kan skade samarbejdet med de sønderjyske kommuner, fordi beslutningen om at indsætte bevæbnede soldater ved grænsen i hendes øjne er med til at lukke grænsen yderligere.

- Først var det kun en midlertidig kontrol. Den blev så gang på gang forlænget. Så kom der faste telte, og nu kommer der så soldater.

- Det ser ud til, at den danske regering skridt for skridt falder tilbage til bloktænkning med lukkede grænser, siger Simone Lange til Flensborg Avis.

- Det ærgrer mig især, fordi det slet ikke er den realitet, vi oplever i hverdagen her i grænselandet. Jeg har et godt forhold til mine kolleger i de sønderjyske kommuner. Vi taler tit sammen, og vi forsøger at øge samarbejdet. Det gælder både på det erhvervsmæssige og områder som kultur. Det ser jeg i fare med den optrapning, vi oplever lige nu, tilføjer hun.