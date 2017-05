Tysk anklager: Syrer erkender delvist bombeplan mod Danmark

Ifølge anklagen skulle det dreje sig om 17.000 tændstikker, fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Anklagemyndigheden i Stuttgart meddelte mandag, at man har rejst tiltale mod den syriske flygtning for forsøg på at fremstille en form for sprængladning og detonere den i København.

Statsanklager Jan Holzer fra anklagemyndigheden i Baden-Württemberg siger til Politiken, at den syriske mand erkender sig delvist skyldig.

- Igen kan jeg ikke gå i detaljer, men jeg kan sige, at manden har udtalt sig under forhør, og der foreligger, hvad jeg vil kalde en delvis tilståelse, siger han til avisen.

Ifølge den tyske statsanklager er der blandt andet fundet data fra mobiltelefoner, der underbygger anklagen.

Anklagerens teori er, at den unge syrer skulle mødes med en kontaktperson eller medgerningsmand i København, fremstille en bombe og bringe den til sprængning i en større folkemængde.

Anklageren vil ikke over for Politiken kommentere, hvilket motiv manden kan have haft for at ville begå terror i Danmark.

Han sagde dog mandag til Reuters, at den anholdtes motiv efter alt at dømme skulle findes i mandens religiøse overbevisning.

- Vi har bevis på, at han sympatiserede med Islamisk Stat, sagde Holzner.

Den syriske flygtning kom i 2015 til Tyskland og har indtil anholdelsen boet i en flygtningelejr i Biberach i det sydlige Tyskland.

Retssagen mod ham ventes at blive indledt i juni eller juli, skriver Politiken.