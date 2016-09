Det første tip til Se og Hør fra den såkaldte tys-tys-kilde, der på bladet også gik under betegnelsen "guldkilden", førte til en forside og seks sider i ugebladet om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse til Canada i 2008. Arkivfoto

Artiklen: Tys-tys-kilde fik 20.000 for tip om kongelig bryllupsrejse

Tys-tys-kilde fik 20.000 for tip om kongelig bryllupsrejse

Det var noget af et scoop, som vakte stor jubel på bladet, fortæller journalisten Kasper Kopping, der skrev reportagen fra bryllupsrejsen.

Det første tip til Se og Hør fra den såkaldte tys-tys-kilde, der på bladet også gik under betegnelsen "guldkilden", førte til en forside og seks sider i ugebladet om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse til Canada i 2008.

- Det var den absolut største historie, som man kunne lande på det tidspunkt i mediebranchen, fordi brylluppet havde været så massivt eksponeret, siger Kasper Kopping i Retten i Glostrup, hvor han er en af de seks tiltalte i Se og Hør-sagen.

Kasper Kopping havde i forvejen fået et tip om, at bryllupsrejsen gik til Canada fra en kilde i lufthavnen.

Men efter et opkald fra tys-tys-kilden til ugebladets tiptelefon blev et samarbejde etableret, hvor tys-tys-kilden leverede oplysninger om, hvor prinseparret brugte deres kreditkort undervejs.

Det hjalp Kasper Kopping til at finde frem til de nygifte i Montreal, selv om han beskriver arbejdet i Canada som "at finde en nål i en høstak".

- Vi får en melding om, at de er i Montreal. Jeg er lige landet i Quebec, men køber en billet tilbage til Montreal. Vi gætter på, hvilket hotel de vil være på, finder det fedeste femstjernede hotel og sætter os i sofaen og venter på, om de kommer. Det gjorde de så, siger Kasper Kopping.

Historien vækker jubel på bladet og anerkendelse fra cheferne. Guldkilden kommer ind på bladet for at holde et møde med daværende chefredaktør Henrik Qvortrup og Kasper Kopping 24. juni 2008.

På mødet bliver det aftalt, at tys-tys-kilden får et honorar på omkring 20.000 kroner for tip om den kongelige bryllupsrejse. Desuden bliver det aftalt, at kilden fremover løbende skal levere informationer om kendtes brug af kreditkort.

Det skal han have et fast honorar på 10.000 kroner om måneden for.

Kasper Kopping fortæller, at det var Henrik Qvortrup, der indgik aftalen, mens han selv mest bare "smalltalkede".

Hvordan guldkilden fik fat i sine oplysninger, interesserede hverken journalisten eller chefredaktøren.

- Det var målet, ikke midlet, der interesserede os. Og målet var at lave de bedste sladderhistorier, siger Kasper Kopping, som erkender de faktiske forhold i sagen, men nægter at have begået noget ulovligt.

Retten i Glostrup fortsætter tirsdag sagen mod de seks tiltalte i Se og Hør-sagen - en tidligere medarbejder i IBM, tre tidligere chefredaktører og to tidligere journalister. Alle nægter sig skyldige.