Burhan Kibar, der er blevet idømt otte års fængsel og udvist for bestandigt, har fået tilladelse til at få prøvet sin udvisning i Højesteret. (Arkivfoto)

Tyrkisk statsborger skød mod ekskæreste: Vil blive i Danmark

En 29-årig mand har fået lov at anke en dom, han fik for at skyde gennem en hoveddør i Løsning.

Burhan Kibar, der er tyrkisk statsborger, blev idømt otte års fængsel og udvist for bestandigt. Men han har i denne uge fået tilladelse til at anke sin udvisning til Højesteret.

- Jeg er rigtig glad for, at Højesteret tager den her sag, siger hans forsvarer, Karoline Døssing Normann.

Hun fortæller, at Burhan Kibar er født og opvokset i Danmark

- Han er pæredansk. Det er vigtigt, at sager, der er så principielle, bliver prøvet af landets øverste domstol. Det har vidtrækkende konsekvenser for ens tilværelse at blive udvist, siger hun.

I efteråret kendte Vestre Landsret Burhan Kibar skyldig i tredobbelt drabsforsøg.

Men Karoline Døssing Normann lægger vægt på, at landsretten ikke mente, at hans hensigt var at dræbe - blot at han vidste, at det kunne ske.

- Han skød ikke for at ramme nogen dødeligt. Det gør en forskel, når man skal vurdere, hvor farlig han er, siger hun.

Burhan Kibar har nægtet sig skyldig. Han har påstået, at han skød i panik, fordi han frygtede, at ekskærestens far havde en pistol.

- Er han til fare for Danmark? Det er en enestående situation, som næppe opstår igen, siger Karoline Døssing Norman.

Landsretten mente, at Burhan Kibar på grund af forbrydelsen alvorlige karakter måtte anses som en alvorlig trussel mod grundlæggende samfundsinteresser. Desuden lagde retten vægt på, at Burhan Kibar har kone og børn i Tyrkiet.

- Han har ikke levet sammen med sin kone i mange år, de vil gerne skilles. Men det er klart, at nogle vil sige: Hvad er straffen ved at blive udvist til at land, hvor ens egne børn er? siger Karoline Døssing Normann.

- Men han har ikke noget ønske om at bo i Tyrkiet. Han vil se sine børn i sine egne omgivelser, hvilket vil sige Danmark, siger hun.

Landsrettens dom var markant strengere end byrettens afgørelse. Her blev Burhan Kibar kendt skyldig i grov vold og idømt fire års fængsel. Dommen blev anket af anklagemyndigheden.

Højesteret vil udelukkende tage stilling til spørgsmålet om udvisning.