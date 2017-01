Tyrkiet tilbageholder syrienkriger fra Danmark

En dansk mand er angiveligt udleveret til de tyrkiske myndigheder, efter at han har kæmpet for Islamisk Stat.

Myndighederne i Tyrkiet tilbageholder en ung mand fra Danmark, som menes at have kæmpet for Islamisk Stat i Syrien.

Det skriver Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter over for avisen, at den danske statsborger er i de tyrkiske myndigheders varetægt.