Tyrkiet: Vi har udvist 23 terrormistænkte til Danmark

Tyrkiet har de seneste år haft travlt med at tilbageholde og udvise næsten 5000 mistænkte udenlandske fremmedkrigere for Islamisk Stat (IS).

Det fremgår af en ny rapport fra det tyrkiske indenrigsministerium om landets kamp mod den hårdt pressede islamistiske terrorbevægelse.

Det skriver Politiken.

På listen over de ti EU-lande, der har fået anholdt og udvist flest borgere på vej ind i Syrien og Irak, ligger Danmark på en syvendeplads med 23 tilbageholdte.

I toppen figurerer Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Sverige.

Samtidig har de tyrkiske myndigheder angiveligt givet 196 mennesker fra Danmark indrejseforbud.

Det er sket, fordi de er under mistanke for at tilhøre den militante sunnimuslimske gruppering eller for at ville snige sig ind i konfliktzonerne.

Ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp skal man som regel tage tyrkiske regeringsudgivelser med en skovl salt.

Men tallene i rapporten om Tyrkiets kamp mod Daesh - som Islamisk Stat bliver kaldt der - lader til at være solide, lyder det.

Og de flugter med de skøn over antallet af fremmedkrigere, som de vestlige efterretningstjenester løbende har offentliggjort, siger forskeren til Politiken.

- Rapporten giver et ganske interessant indblik i kampen mod IS set fra tyrkernes side.

- Mange forskellige nationaliteter er blevet afvist på grænsen til konfliktområderne, og især Sverige, men også Danmark har mange Syriens-krigere i forhold til landenes størrelser.

- Kvinder har udgjort en stadig større del af dem, der slutter sig til bevægelsen, siger Magnus Ranstorp, der er fra Forsvarshøjskolen i Stockholm, til avisen.

Tyrkiet blev i begyndelsen kritiseret skarpt for at gøre alt for lidt i kampen mod Islamisk Stat og tværtimod se en interesse i at lade udenlandske fremmedkrigere krydse grænsen for at destabilisere Assad-regimet i Syrien.

I den nye rapport tøver Tyrkiet ikke med at fremhæve sin egen rolle i kampen mod IS.

Og Tyrkiet udnævner sig selv som det land, der har været hårdest ramt af den militante bevægelse.

Over 300 mennesker har mistet livet ved 14 store angreb i Tyrkiet.

- Længe var der en åben motorvej ind i Syrien for udenlandske fremmedkrigere, men det ændrede sig med terrorattentaterne mod Tyrkiet og den negative indvirkning på turistbranchen, siger Magnus Ranstorp til Politiken.