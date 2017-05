Tvangsbøder for ulovlig udlejning er ikke blevet opkrævet

Parret, der er tiltalt for ulovlig udlejning af sommerhuse ved den jyske vestkyst, blev i 2000 og 2005 idømt tvangsbøder for at bringe den ulovlige udlejning til ophør.

Statskassen er angiveligt gået glip af tusindvis af kroner, der skulle have været opkrævet i tvangsbøder af et sydvestjysk ægtepar.

Men tvangsbøderne på henholdsvis 5000 og 10.000 kroner per hus per måned er aldrig blevet inddrevet eller søgt inddrevet hos parret, oplyser senioranklager Rikke Holm Simonsen.

Der er ifølge anklageren tale om en fejl, men hun ved ikke, hvor i systemet fejlen er sket.

Anklageren kræver, at parret på ny dømmes ved landsretten for ulovlig sommerhusudlejning.

I 2015 blev parret dømt ved byretten i Esbjerg i en ny sag om ulovlig udlejning.

Den blev anket til Vestre Landsret, som behandler den mandag.

Og selv om den ulovlige udlejning angiveligt stod på fra 2005 til 2012, er det stadig relevant at idømme parret tvangsbøder, lyder det fra anklageren.

Det er anklagerens opfattelse, at der fortsat foregår ulovlig udlejning af nogle af husene.

Så sent som søndag var politiet ude for at tjekke, om der var aktivitet og tegn på udlejning af parrets sommerhuse.

Ved fire sommerhuse, som parret ejer, var der ifølge politiets observationer tegn på, at husene var udlejet og beboet.

Manden og kvinden, der er henholdsvis 76 og 71 år, nægter sig skyldige.

De siger, at de har skilt sig af med hovedparten af de mange sommerhuse og nu kun ejer seks huse.

De tiltalte erkender, at de har udlejet fire sommerhuse ud - men det er sket i god tro.

Parret forklarer, at de efter den seneste dom i landsretten havde fået den opfattelse, at hver person må udleje to sommerhuse.

Men ifølge anklageren gælder loftet per ægtepar, altså ikke per person.

Landsretten afgør sagen den 29. maj.