Tusindvis kan få adgang til danskernes sygeaftaler

Sundheds- og Ældreministeriet vil nemlig have indført et Nationalt Patientindeks (NPI).

Det skal bane vejen for "deling af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsenet for sundhedspersoner og patienter", skriver avisen.

Det fremgår af et udkast til en ny bekendtgørelse, som står til at træde i kraft 1. august. Og den vækker bekymring hos flere organisationer.

- Det er retten til selv at styre og planlægge sit liv, der tages ud af hænderne på én. Der vil ikke være garanti for, at man selv kan bestemme, hvem der skal have adgang til ens aftaler i sundhedsvæsenet, der ellers er en ret privat ejendom, siger formand for Patientdataforeningen Thomas Birk Kristiansen, der er praktiserende læge, til Berlingske.

Formanden for de praktiserende læger i Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener, at det for nogen kan være "katastrofalt", hvis andre - eksempelvis familiemedlemmer - får adgang til ens aftaler i sundhedsvæsnet.

- Med registret åbner man for, at mange mennesker vil kunne få adgang til ens kalender, som jo er en ret personlig ting med oplysninger, som kan være meget følsomme.

- Derfor er det meget vigtigt, at der er fortrolighed også om aftaler, og den fortrolighed mellem læge og patient risikerer at blive brudt, når mange kan læse med, siger han til Berlingske.

1. august begynder der ligeledes et pilotprojekt, som skal give erfaringer med deling af patienters aftaler.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger til Berlingske, at pilotprojektet og NPI drejer sig om at om at løse de problemer, som nogle patienter med et kompleks forløb har.

- Der har længe været et ønske om at få et bedre samarbejde, både fra patienterne selv og pårørende, som kan føle sig utrygge ved ikke at have et overblik, såvel som sygeplejersker og læger, der bruger mange ressourcer på at sikre et overblik over den enkelte patients sygdoms- og behandlingsforløb, siger hun.