Tusinder forlader folkeskolen uden afgangsprøven

Tusinder af unge forlader folkeskolen uden eksamen. Det viser en ny rapport, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for TV2's regionale tv-kanaler.

Det er et relativt højt tal og en stigende tendens, lyder det fra Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University Colleges afdeling for pædagogik.

- Det har stor betydning for den enkelte og for samfundet, siger han til TV2 News.

I maj sidste år viste en anden analyse, at det var 5,5 procent af alle afgangselever, som ikke tog den afsluttende eksamen. I 2007 lå tallet på 3,6 procent.

Især børn af ufaglærte og elever, der har adhd og lignende diagnoser, dropper ud før afgangsprøven.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, har dog svært ved at genkende tallene og stigningen.

- Alle elever vil gøre, hvad de kan for at tage afgangsprøven, så de kan komme videre med en ungdomsuddannelse. Skolerne gør samtidig et kæmpestort arbejde for at få så mange som muligt igennem prøven, siger han til Ritzau.

- Så det undrer mig virkelig, og jeg mangler en forklaring bag tallene. Den fordobling, der tales om siden 2007, må skyldes en anden måde at opgøre tallene på, siger Claus Hjortdal.

Også formand Mette With Hagensen fra Skole og Forældre har svært ved at vurdere tallene.

- Vi har før set tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på otte procent. Tidligere rapporter har talt om et tocifret antal, der droppede ud. Her tales så om seks procent, siger hun til Ritzau.

- Afgangsprøven er afgørende for at få en senere ungdomsuddannelse. Men tallet alene bekymrer mig ikke, for der er alene tre-fire procent af en årgang, som har en vidtgående diagnose, og mange af dem går ikke til prøven, siger Mette With Hagensen.

- Det er samtidig mit råd til skolebestyrelserne lokalt: Se lige på jeres egne tal, før I sætter gang i panikløsninger. Så vi er sikre på, at der et problem, før vi prøver at løse det.