Turistflagskibe er bange for at komme i planlovsklemme

Det drejer sig om Nordals Ferieresort i Sønderborg Kommune til over to milliarder kroner og Søndervig Feriepark i Ringkøbing-Skjern Kommune til omkring en milliard kroner, der begge blev udpeget under forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i 2015.

To af ti meget omdiskuterede turistprojekter langs danske kyster frygter, at investorerne når at falde fra, før byggerierne bliver til noget.

Imidlertid betyder den reviderede planlov, som ventes vedtaget af Folketinget 1. juni, at det kan trække ud, før de to projekter kan love investorerne grønt lys.

- Vi vil gerne være sikker på, at der ikke kommer for mange sten på vejen, når vi nu står med to grydeklare projekter, siger borgmesteren i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S).

- Vi er et sted i processen, hvor det handler om at tiltrække investorer. Går der for lang tid, kan investorer finde på at placere deres penge andre steder, eller vi risikerer at løbe ind i en ny finanskrise, siger han.

Den nye planlov giver plads til 6000 nye kystsommerhusgrunde. Til gengæld skal kommunerne sløjfe 5000 andre, ubebyggede sommerhusgrunde.

De kystnære kommuner skal senest til oktober meddele, hvilke sommerhusreservationer de vil sløjfe, og hvilke de gerne vil lægge billet ind på.

Vækstministeriet forventer derefter, at der går et års tid med at lave et samlet landsplandirektiv.

I den langtrukne proces frygter Sønderborg og Ringkøbing-Skjern at blive klemt. I stedet ønsker de et særskilt landsplandirektiv for de to ferieparker.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern, Iver Enevoldsen (V) peger på, at planerne om Søndervig Feriepark har været undervejs i en årrække, og at investorerne er klar nu.

- Skal de vente helt til efteråret 2018, før der er tilsagn om, at projektets ferieboliger kan få sommerhusstatus, frygter vi, at de falder fra, og at en gylden mulighed for vækst i turismen i Vestjylland bliver forspildt, siger han.

Venstre erhvervsordfører Torsten Schack Petersen (V) har forståelse for projekterne. Men han vil respektere den politiske aftale bag planloven. Det samme siger DF's ordfører, Hans Kristian Skibby.