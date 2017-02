Trusler mod politikere giver betinget fængsel til 20-årig

På daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' facebookside skrev manden "ligesom, at jeg skal have strammet grebet om din hals". Det foregik 30. august i fjor.

Da regeringen i 2016 luftede ideen om at skære i su'en, gik en 20-årig mand til tasterne på Facebook. Det koster ham nu en betinget fængselsstraf.

Samme dag fandt den 20-årige mand også frem til den københavnske kommunalpolitiker Caroline Stage Olsens facebookprofil. Her skrev han:

"Godt at vi kan finde din adresse på Krak, så kommer der en masse sultne studerende og brænder dit lortevillahus ned".

Retten på Frederiksberg har fredag takseret begge udsagn til at være en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om trusler. Det udløser en dom på 60 dages fængsel.

Dommen skal ikke afsones. Til gengæld skal den 20-årige dog udføre 80 timers samfundstjeneste, lyder betingelsen.

Den 20-årige valgte at modtage sin dom, og anklager Jesper Holm fra Københavns Politi forventer ikke, at dommen vil blive anket til Østre Landsret. Men det bliver i sidste ende op til Statsadvokaten i København.

Ifølge Jesper Holm ville retten ikke gå med på at dømme manden for en bestemmelse, som handler om trusler mod personer i offentligt hverv. Han er derfor dømt for den almindelige trusselsparagraf.

Manden var desuden anklaget for fornærmelig tiltale mod personer i offentligt hverv.

Tørnæs blev både kaldt for "din gigantiske kælling" og "lorteluder", mens Caroline Stage Olsen fik prædikatet "klamme luder" med på vejen.

Ifølge Jesper Holm, så mente retten dog ikke, at de lidet flatterende betegnelser om de to kvinder kunne henføres til deres offentlig hverv. Derfor blev manden frifundet i de to forhold.