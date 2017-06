Trusler får PostNord til at stoppe postuddeling i Vollsmose

Helt specifikt har der været to hændelser i sidste uge, hvor der blandt blev begået indbrud i en af PostNords biler, og to postbude blev truet og chikaneret.

Det bekræfter firmaet over for Ritzau.

Stoppet betyder, at der ikke blev uddelt post i Vollsmose mandag, og at der heller ikke bliver uddelt post tirsdag.

- Vi har valgt at prioritere hensynet til vores medarbejderes sikkerhed over det, at vi kommer til at genere en rigtig stor del af vores kunder, siger Michael Frølich, chef for distributionen i PostNord Danmark.

Ifølge ham begyndte truslerne fra den ene dag til den anden uden nogen åbenlys grund.

Håbet er, at der fra onsdag kan uddeles post igen i Vollsmose.

Det er dog ikke fastlagt, og hvis medarbejderne ikke er trygge ved at skulle til Vollsmose, bliver det udskudt, oplyser Michael Frølich.

Folketingets postordførere blev mandag aften orienteret om PostNords beslutning af transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Det er helt uacceptabelt, at vi er nået dertil, at fredelige postbude ikke kan løse deres opgave i et område som Vollsmose, siger Venstres transport- og postordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Jeg har en klar forventning om, at politiet reagerer prompte og resolut og indsætter de magtmidler, der skal til for at løse denne problemstilling, fortsætter han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver på det sociale medie Twitter, at det er "en grotesk situation, som skal løses med det samme", og at Fyns Politi straks vil tage kontakt til PostNord.

Socialdemokratiets postordfører, Christian Rabjerg Madsen, har fuld forståelse for, at PostNord har valgt at stoppe uddelingen af post i Vollsmose.

- Når det er sagt, så er det selvfølgelig helt uacceptabelt, at vi i Danmark har et voldeligt parallelsamfund, hvor almindelige, fredelige postbude ikke kan passe deres arbejde, siger han.

Sent mandag aften oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse, at det ser på sagen med største alvor.

- Det er politiets ansvar at sikre tryghed, og derfor har vi omgående taget kontakt til PostNords ledelse, udtaler siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

- Vi kan ikke se, at vi har registreret nogle anmeldelser fra PostNord vedrørende hverken chikane eller trusler, men nu har vi inviteret dem til et møde i morgen tidlig (tirsdag morgen, red.), så vi kan få belyst sagen.