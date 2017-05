Trumps fortalelser bryder spionernes grundregler

Det er uhørt og et brud på grundreglerne inden for efterretningstjenester, hvis USA's præsident, Donald Trump, uforvarende er kommet til at dele hemmelige efterretninger med Ruslands udenrigsminister og diplomat.

Ifølge Washington Post fortalte Donald Trump i sidste uge detaljer om efterretninger til de to russiske udsendte under et møde i Det Hvide Hus.

Detaljerne kan ifølge avisen bruges til at identificere kilden til efterretningerne. Samtidig skulle det være information givet til USA af en udenlandsk efterretningstjeneste.

- Jeg skal ikke kunne afvise, at det er sket før i verdenshistorien, men jeg mindes det ikke, siger seniorforsker hos DIIS Flemming Splidsboel.

Hvis artiklen er sand, så er de grundlæggende regler brudt ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Mikkel Storm.

- Man afslører ikke kilder og metoder til efterretninger. Det står på side et under billedet i håndbogen.

- For det andet så har han brudt det, man kalder tredjelandsreglen. Den står lige under første regel på side et i håndbogen under billedet, siger analytikeren.

Reglen går i sin enkelthed ud på, at man aldrig videregiver information, man har fået fra andre lande.

Ud over, at det kan kompromittere deres arbejde, så risikerer man at spolere informationen. Det er nemlig ikke er til vide, om information så er bekræftet af to uafhængige kilder, eller den ene kilde blot videregiver første kildes information.

- Et brud på tredjelandsreglen er et kæmpe no-go. For det første bryder man ikke sin partners tillid, og for det andet er det totalt amatøragtigt, fordi det kan give falske bekræftelser, siger Mikkel Storm.

Mens det er uhørt og et bud på al skik, så tror ingen af de to forskere, at episoden vil få alvorlige konsekvenser for det internationale efterretningssamarbejde.

- Det vil højst sandsynligt blot give krusninger i overfladen. USA er langt den største indsamler af information i efterretningsverdenen og sidder så at sige i toppen af pyramiden, siger Flemming Splidsboel og fortsætter:

- Hvis det nu havde været Tyrkiet, så kunne man forestille sig, at kilderne til landets efterretningsvæsen tørrede ud. Men det er sværere at se for USA. Samtidigt skal man huske på, at der er godt samarbejde organisationerne imellem, som nok skal fortsætte.

Mikkel Storm noterer sig:

- Det er svært at lægge USA på is.