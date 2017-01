Artiklen: Trump, brexit og OL-guld har været dyrt for Danske Spil

Det har været dyrt for Danske Spil, at verden kom ud for en række uventede begivenheder i 2016.

Begivenhederne blev indbringende for de spillere, som satsede deres penge rigtigt, fortæller sportspilkoordinator Mikkel Munk Petersen i en pressemeddelelse.

- Det har ikke været billigt, men det er samtidig tre begivenheder, der giver spillene underholdningsværdi, siger Mikkel Munk Petersen.

- For det viser, at der altid er en chance for det usandsynlige. Man kan aldrig være helt sikker på udfaldet, når det kommer til Oddset og Tips.

Årets klart bedste dag for spillerne var 20. april. Dog var det ikke én stor begivenhed, der var årsag til det.

Det var derimod en kombination af, at mange af de store fodboldhold vandt stort den dag, mens der også blev spillet pokalkamp mellem Brøndby og FCK.

Det betød at Oddset tabte 16,5 millioner kroner den ene forårsdag.

Det islandske fodboldlandsholds højest overraskende sejr over England under EM blev den dyreste kamp for Danske Spil.

Kampen medførte et tab på 3,5 millioner kroner. Årets næstdyreste kamp var mellem Tyskland-Ukraine, som kostede Danske Spil et tab på 2,5 millioner kroner.

Også da håndboldherrerne vand OL-guld, blev det dyrt i gevinster. Danske Spil måtte udbetale 1,6 millioner kroner i gevinster.

- Både EM og OL bød på nogle overraskende oplevelser. Under EM kom Islands succes ret meget bag på os, siger Mikkel Munk Petersen.