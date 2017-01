Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) besøger onsdag Odense Kommune for at lære af deres indsatser på kontanthjælpsområdet.

Troels Lund vil lære af Odenses kontanthjælpsindsats

I Odense gennemgår man kontanthjælpsmodtageres sager for at se, om ikke-jobparate alligevel kan arbejde.

Det er i hvert fald opskriften på en indsats fra Odense Kommune, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag tager til Odense for at lære af.

- Jeg vil jo gerne besøge Odense på grund af de erfaringer, de har med en ekstra indsats over for kontanthjælpsmodtagere blandt andet med anden etnisk baggrund.

- Der har de gennemgået sagerne og kan se, at nogen godt nok har haft problemer med helbredet, men at det ikke står i vejen for, at de kan få et job. Det fortjener politisk opmærksomhed, siger han.

I november kunne DR berette, at kommunen ved at gennemgå sagerne igen havde fundet mange eksempler på kontanthjælpsmodtagere, der fejlagtigt var erklæret ikke-jobparate på grund af helbredsproblemer.

I en stikprøve blandt de ikke-jobparate fandt kommunen, at det blandt indvandrerkvinder blot var én ud af ti, der reelt var så syg, at vedkommende ikke var klar til arbejdsmarkedet.

Netop indvandrerkvinder er i højere grad end andre grupper i samfundet en del af kontanthjælpssystemet. Ifølge DR modtager 11,9 procent af alle kvindelige indvandrere eller efterkommere kontanthjælp og er vurderet ikke-jobparate.

Det gælder kun 2,2 procent af de etnisk danske kvinder.

Flere kommuner vil kunne lære af indsatsen i Odense, mener Troels Lund Poulsen.

- Jeg tror, der er et stort potentiale for, at kommunerne nu i højere grad får vendt bunkerne og sikret, at alle kontanthjælpsmodtagere, der er klar til at være en del af arbejdsmarkedet, også bliver det, siger han.

I Dansk Socialrådgiverforening mener formand Majbrit Berlau, at der i højere grad er brug for at se på, hvilke vilkår socialrådgiverne har, når de skal vurdere de enkelte kontanthjælpsmodtagere.

- Kommunen har visiteret åbenlyst forkert til en start. Det skyldes typisk, at der ikke har været tid til at lave en ordentlig analyse fra socialrådgivernes side, fordi de sidder med for mange sager.

- De kommuner, der har stor succes med at hjælpe borgere langt fra arbejdsmarkedet ind igen, er dem, der sørger for, at der er tid til det, siger hun.