Troels Lund: Ny forskning kan få folk i arbejde

Ny forskning viser, hvilke parametre der konkret skal fokuseres på fra jobcentrenes side. Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere kan reduceres med op til ti procent.

Det skal være slut med, at sagsbehandlere ude i jobcentrene bruger mavefornemmelsen på at få de svageste kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.

Interessant, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som nu vil se nærmere på forskningsresultaterne.

- Dette fortjener stort politisk opmærksom, for alle de initiativer der er med til at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet og gerne ind på arbejdsmarkedet, skal vi være med til at fremme, siger han.

Jobcentrene har allerede rigtige redskaber, men der er plads til forbedring, mener ministeren.

- Selvfølgelig er jobcentrene ikke udvidende om, hvad der kan skaffe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet, men det er klart, at der er en stor forskel på vores jobcentre.

- Det afhænger også af, hvilket arbejdsmarked der er lokalt hos jobcentrene.

- Men der er ingen tvivl om, at jobcentrene kan blive meget bedre til at benytte den nye viden, der bliver skabt og dermed også sikre, at de gode erfaringer man har, bliver bragt i spil, siger Troels Lund Poulsen.