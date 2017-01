Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at jobcentre kan få gavn af ny forskning.

Troels Lund: Jobcentre kan få gavn af ny forskning

Ny forskning viser, hvilke parametre der konkret skal fokuseres på fra jobcentrenes side. Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere kan reduceres med op til ti procent.

Det skal være slut med, at sagsbehandlere ude i jobcentrene bruger mavefornemmelsen på at få de svageste kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.

Interessant, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som nu vil se nærmere på forskningsresultaterne.

- Dette fortjener stort politisk opmærksomhed, for alle de initiativer, der er med til at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet og gerne ind på arbejdsmarkedet, skal vi være med til at fremme, siger han.

Jobcentrene har allerede rigtige redskaber, men der er plads til forbedring, mener ministeren.

- Selvfølgelig er jobcentrene ikke udvidende om, hvad der kan skaffe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet, men det er klart, at der er en stor forskel på vores jobcentre.

- Det afhænger også af, hvilket arbejdsmarked der er lokalt hos jobcentrene.

- Men der er ingen tvivl om, at jobcentrene kan blive meget bedre til at benytte den nye viden, der bliver skabt og dermed også sikre, at de gode erfaringer man har, bliver bragt i spil, siger Troels Lund Poulsen.

Forskerne bag undersøgelsen har gennem fire år undersøgt flere end 4000 såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetsparat er systemets betegnelse for de kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne bestride et job nu og her.

Indtil videre har der manglet nok viden om, hvad der skal til for at hjælpe dem i job, mener forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter.

Sammen med professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet står hun i spidsen for projektet.

Forskerne er kommet frem til syv punkter, jobcentrene skal sætte ind over for. Kontanthjælpsmodtagerne skal eksempelvis lære at "mestre" deres helbredsproblemer. Det kan være kroniske lidelser.

- Det burde ikke nødvendigvis være atomfysik, at man skal være i stand til at klare sine helbredsmæssige udfordringer, siger Troels Lund Poulsen.

- Man skal passe på med, at de helbredsmæssige udfordringer ikke står i vejen for en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger han.

Ministeren er klar over, at alle ikke kan arbejde fuldtid, men måske deltid så. Eller nogle få timer, påpeger han. At bringe folk ind på arbejdsmarkedet i større eller mindre grad er vejen frem, mener han.