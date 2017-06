Trods reformer: Danmark vil være blandt de mest lige lande

Danmark vil frem mod 2023 gå fra en tredjeplads til at være nummer fem på listen over de mest lige lande.

- En stigning i uligheden på samlet 0,5 gini-point er relativ beskeden i forhold til den stigning, vi har oplevet på otte point siden 1995, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos i en kommentar.

I dag har Norge og Island mere lighed end i Danmark, men over de næste år ventes Finland og Slovenien at overhale.

Stigningen i løbet af de seneste 20 år betegnes af ministeriet som "moderat". Det skyldes hovedsageligt øgede kapitalindkomster som følge af stigende boligpriser, lyder vurderingen.

Ifølge rapporten steg uligheden i perioden 2012-15, hvor Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister.

Det ser økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) som et eksempel på, at Socialdemokratiet i regeringsposition har "en tendens til at være mere fokuserede på vækst og velstand, og tak for det".

Socialdemokratiets nuværende formand, Mette Frederiksen, har sagt, at der skal flyttes hegnspæle, hvis hun får regeringsmagten.

Hun mener, at Thorning-regeringerne ikke nåede langt nok med bekæmpelse af uligheden.

Det giver Ammitzbøll dog ikke meget for.

- Det andet er måske mere et retorisk kneb for at prøve at skabe usikkerhed og dermed vælgere, tilføjer han til Politiken.

Regeringen planlægger en skattereform i efteråret, som kan være med til at øge uligheden.

Især afgørelsen på topskattestriden kan få betydning for ligheden.

Det vil dog kræve, at regeringen kan få et modvilligt Dansk Folkeparti med til at sænke grænsen for, hvornår man skal betale topskat.