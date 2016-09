Justitsminister Søren Pind fastslår, at politiet trods en meget omtalt dom i byretten fortsat fanger chauffører, der kører ulovlig taxikørsel via Uber-tjenesten.

Trods byretsdom: 47 flere er sigtet for Uber-kørsel

Alligevel fortsætter chaufførerne fra den kontroversielle samkørselstjeneste med at køre i København. Det fastslår justitsminister Søren Pind (V) på et samråd i Folketingets Retsudvalg tirsdag.

Siden byrettens afgørelse i juli er yderligere 47 personer sigtet for overtrædelse af taxilovgivningen. Dermed er i alt 89 personer nu sigtet for ulovlig taxikørsel via Uber.

- Det svarer til cirka 10 procent af de chauffører, der vurderes at være, siger Søren Pind og tilføjer:

- Lad mig i den forbindelse sige helt klart, at loven skal overholdes, og der skal gribes ind over for ulovlig taxikørsel, på samme måde som der gribes ind over for anden ulovlig adfærd. Og det gør politiet også, siger justitsministeren.

Han henviser til, at Københavns Politi har særlige retningslinjer for arbejdet med Uber-sagerne. Og at retningslinjerne løbende bliver tilpasset situationen. Men det kan være svært for politiet at stoppe den ulovlige taxikørsel.

- Uber-chaufførerne anvender deres egen bil til kørslen, og der ikke er særlige kendetegn, der knytter chaufføren eller bilen til Uber-tjenesten.

- Københavns Politi finder Uber-chauffører via den løbende færdselskontrol eller ved andre målrettede færdselsindsatser, siger Søren Pind.

Politiet opdager typisk sammenhængen ved, at chaufføren har sin mobiltelefon fremme med Uber-appen tændt. Eller ved at passageren i bilen oplyser, at der er tale om kørsel med Uber.

Byrettens afgørelse i juli blev truffet på baggrund af seks prøvesager. I byretten blev alle seks Uber-chauffører dømt for at overtræde taxilovgivningen.

De fik bøder på mellem 2000 og 6000 kroner. Sagerne vil nu havne i landsretten, hvor de to første sager ifølge justitsministeren skal behandles i november.

- Landsretten kan komme til et andet resultatet end byretten. Men indtil videre har vi byrettens ord for, at Uber-kørsel uden de fornødne tilladelser er ulovlig. Derfor sætter politiet ind over for den, siger Søren Pind.