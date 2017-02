Trine Dyrholm slår Robert-rekord med statuette nummer ni

Søndag aften satte Trine Dyrholm en tyk streg under, at hun er en af Danmarks bedste skuespillerinder.

Dermed er hun stadig den skuespiller, der har flest af de prestigefyldte priser derhjemme. Trine Dyrholm var nemlig inden aftenens uddeling allerede indehaver af rekorden med otte statuetter på kaminhylden.

- Jeg går slet ikke op i, at jeg er den, der har vundet flest, siger Trine Dyrholm beskedent.

- Det, der er vigtigt for mig, er, at vi hylder dansk film, og jeg er meget stolt af den diversitet, der har været i filmene det forgangne år, fortæller hun.

Rollen som Anna i "Kollektivet" betød for Trine Dyrholm, at hun igen fik muligheden for at arbejde sammen med Thomas Vinterberg, der har instrueret filmen.

Vinterberg stod også bag "Festen", som skuespillerinden var med i for knap 20 år siden.

- Han er en vidunderlig mand og en vidunderlig instruktør, siger hun om Vinterberg.

Rollen har også betydet noget helt særligt for Trine Dyrholm.

- Det var en god rolle for mig på det tidspunkt i mit liv. Jeg har øvet mig og øvet mig, og det var en fantastisk kompleks rolle at få lov til at folde ud, siger hun.

Sofie Gråbøl, der søndag aften modtog sin Robert nummer syv for sin birolle i dramaet "Der kommer en dag", er den næstmest vindende skuespillerinde.