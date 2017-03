Trine Dyrholm efter Bodil-rekord: Det går jeg ikke op i

Skuespillerinden Trine Dyrholm vandt lørdag aften en bodilstatuette for bedste kvindelige hovedrolle for sit arbejde i filmen "Kollektivet".

Men det prøver "Arvingerne"-skuespillerinden ikke at lade sig imponere af.

- Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at jeg har flest priser. Det går jeg ikke så meget op i, siger hun og fortsætter:

- Det der med at have fået mange priser har måske også noget at gøre med, at man har haft en masse muligheder i nogle år, hvor der måske ikke var så mange kvinderoller, siger Trine Dyrholm efter prisuddelingen.

Hun understreger dog, at hun sætter stor pris på Bodilprisen og den tilhørende anerkendelse.

- Jeg er oprigtig glad for prisen, for jeg havde virkelig ikke regnet med at få den. Bodilkomitéen er ofte kendt for at gøre nogle andre ting, i forhold til hvordan det ellers har set ud i filmbilledet.

- Nu fik jeg jo en Robert, så derfor er jeg også glad for, at de ville give mig den her pris, siger skuespillerinden.

Trine Dyrholm vandt første gang en bodilstatuette i 1991. Dengang var det for bedste kvindelige hovedrolle i "Springflod".

I alt har hun vundet en Bodilpris for bedste kvindelige hovedrolle fem gange, mens hun en enkelt gang har vundet en Bodilpris for bedste kvindelige birolle.

Filmen "Kollektivet" er instrueret af Thomas Vinterberg.