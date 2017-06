Tricktyve stjal mere end 60 hævekort med simpelt trick

De fik afluret deres pinkoder, frastjålet deres hævekort og uden deres tilladelse blev der hævet løs af deres penge for et samlet udbytte på omkring en halv million kroner.

Torsdag sidder to rumænske mænd på anklagebænken i Retten i Lyngby for de mange kriminelle handlinger, som de har begået med en særlig metode.

Imellem de to mænd sidder en tolk, der skal oversætte deres svar.

Mændene er 47 og 27 år, og sagen behandles som en tilståelsessag. Da mere end halvdelene af forholdene er læst op, har begge mænd også erkendt med få undtagelser.

Den ældre af de to mænd beskyldes for at stå bag langt hovedparten af tyverierne.

Han forklarer, hvilken metode han har brugt til at stjæle adskillige personers hævekort.

- Alle forhold er begået på den samme måde. Det har jeg erkendt fra starten.

- Mange gange har jeg taget koden ved selve kassen, andre gange har den stået på et stykke papir i pungen, og så spørger jeg om vej via et kort, når personen så ikke er opmærksom, så stjæler jeg pungen, siger han.

Anklageren spørger, om han udvælger ældre mennesker, fordi de er nemme ofre.

- Nej, ikke nødvendigvis, lyder svaret fra den tiltalte, selv om størstedelen af ofrene netop har været ældre mennesker.

En håndfuld af de forurettede er også mødt op i retten for at kræve erstatning.

Den yngste af de to tiltalte erkender at have brugt samme metode til at stjæle hævekortene.

- Jeg var ligesom nødt til at gøre det, lyder det fra ham uden at forklare hvorfor.

De to mænd har mødt hinanden over et spil kort. Nogle af de kriminelle handlinger har de begået sammen, mens andre er lavet hver for sig.

Begge mænd kræves idømt fængsel og udvisning.