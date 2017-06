Tricktyve forklarer: Syg søn og gæld fik dem til at stjæle

En af de to tricktyve, der er anklaget for at have stjålet og misbrugt mange ældres hævekort, forklarer i Retten i Lyngby, at han gjorde det for at redde sin søn.

- Jeg har fem børn. Jeg har en 20-årig, der er heroinmisbruger, jeg har en 24-årig dreng, der har leukæmi.