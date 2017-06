Tredje generation af indvandrere halter bagefter i folkeskolen

Det vakte opsigt, da den såkaldte Pisa Etnisk-undersøgelse for et par uger siden konkluderede, at indvandrerbørn i anden generation - efterkommerne - fortsat rent fagligt er langt bagefter deres etnisk danske skolekammerater.

Nu viser nye tal, at tredje generation - børn af efterkommere - klarer sig nøjagtigt lige så dårligt, selv om både de og deres forældre er født og opvokset her i landet. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

Ved folkeskolens afgangsprøve i fjor fik drenge født af efterkommere fra ikkevestlige lande et karaktergennemsnit på 5,6, hvilket er samme resultat som efterkommerne.

Det er 1,3 karakterpoint lavere end drenge med dansk oprindelse. Samme billede gjorde sig gældende for pigernes vedkommende.

Tallene kommer fra en særkørsel, som Jyllands-Posten har fået Danmarks Statistik til at foretage.

Forhenværende rigsstatistiker Jan Plovsing mener, at talmaterialet er solidt, selv om gruppen er lille, og kun 395 børn af efterkommere tog afgangsprøven i fjor.

Tal fra afgangsprøverne de foregående år viser således samme tendens.

Ifølge Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, gør dårlige karakterer i folkeskolen det sværere for de unge med indvandrerbaggrund at få en uddannelse og dermed et job, hvilket i sidste ende er negativt for samfundsøkonomien.

Claus Hjortdal, der er formand for landets skoleledere, opfordrer undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at sætte gang i en analyse af, hvorfor tredjegenerationsindvandrere ikke klarer sig bedre.

Ministeren mener, at mange års særlige sprogindsatser for elever med ikkevestlig baggrund har slået fejl, og at man skal væk fra den kurs.

Hun spiller i stedet bolden videre til forældrene.