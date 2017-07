Tre ud af ti indsatte i danske fængsler er udlændinge

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, kalder tallene "beskæmmende".

- Tallene understreger, at Danmark er et land, som udenlandske kriminelle søger til. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få udenlandske statsborgere hjem med henblik på afsoning, siger han til Berlingske.

Rumænske statsborgere udgør den største gruppe af udlændinge i danske fængsler. Per 1. juli var der 155 rumænske statsborgere bag tremmer i Danmark. 124 sidder varetægtsfængslet, mens 31 er dømt.

Derefter følger somaliske, tyrkiske og litauiske statsborgere.

Ifølge Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, er det "fuldstændig vanvittigt", at danske skatteydere skal betale for, at udenlandske kriminelle skal sidde i de danske fængsler.

- Vi står med et stort problem, som det undrer mig, at justitsministeren ikke gør mere for at løse, siger hun.

Ifølge Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen, skaber de udenlandske statsborgere uden tilknytning til Danmark store udfordringer for fængslerne.

- Det er tidskrævende at håndtere udenlandske indsatte. Særligt hvis folk er udviste efter dommen, er de mindre motiverede for at indgå i konstruktive forløb under afsoning, fordi de er bevidste om, at de skal udrejse til et andet land, når afsoningen er slut, siger han til Berlingske.

Antallet af udenlandske statsborgere lå i 2016 lidt over 2011-niveauet.

I 2011 var 971 af de dømte og varetægtsfængslede udenlandske statsborgere, mens tallet i 2016 var 1021.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).