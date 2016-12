Tre mænd tiltales for tredobbelt drab på Frederiksberg

Anklageskriftet er endnu ikke frigivet til pressen. Men politiet oplyser, at mændene tiltales for drab og medvirken hertil.

Tiltalen går også på, at de fængslede skal have anskaffet sig og været i besiddelse af to skarpladte skydevåben.

Ligene af 19-årige Philip Rasmussen, 23-årige Suhaib Jaffar og Mike Vinther på 24 år blev fundet 11. november 2015 omkring klokken 14 i en lejlighed på Christian Paulsens Vej.

Efterforskningen viste, at alle tre mænd var dræbt af skud, mens de lå og sov.

Vidner har fortalt, at de om natten havde hørt "fem-seks høje knald", og at de havde bemærket to mænd løbe fra stedet og sætte sig ind i en lille mørk bil, som de flygtede i.

Det var seks mænd, der i april blev sigtet for sammen at have forberedt og udført drabene. I grundlovsforhøret efter anholdelserne kom det frem, at tre af dem havde motiv til at dræbe. Det er sandsynligvis dem, der nu tiltales.

Én af dem havde krudtpartikler på sin ene hånd og i ansigtet dagen efter det tredobbelte drab.

Fem af de seks mænd har forbindelse til Bandidos, har politiet tidligere oplyst. En af dem tog i juni sit eget liv i arresten.

Likvideringen af de tre mænd, der alle var tilknyttet den såkaldte Vanløse-gruppering, har trukket et langt spor af forskellige straffesager efter sig.

I forbindelse med efterforskningen af drabene fandt politiet nemlig ud af, at personer tilknyttet Vanløse-grupperingen var begyndt at anskaffe sig våben - angiveligt med henblik på at hævne deres venner.

Det resulterede i en lang række anholdelser, og for et par måneder siden oplyste politiet, at i alt 19 personer samlet set var blevet straffet med fængsel i 38 år og en måned.

Drabssagen mod de tre mænd kommer til at køre som en nævningesag ved Retten på Frederiksberg.

Der er afsat 22 retsdage til sagen med start 9. marts 2017. Dommen ventes 18. maj.