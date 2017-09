Tre mænd fængslet for pistolfund i bandekonflikt

Tre mænd er således blevet varetægtsfængslet i fire uger for besiddelse af en pistol og en lyddæmper. Det skete ved et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Der er tale om tre mænd på henholdsvis 27, 47 og 51 år. Sagen har forbindelse til bandekonflikten, skriver politiet.

Mændene sigtes for ulovligt at have været i besiddelse af våben under skærpende omstændigheder.

Sigtelsen går på, at de tre kan knyttes til en pistol af ukendt mærke og en lyddæmper, som var i en kælder i Mjølnerparken i København 2. september.

Alle sigtede nægter sig skyldige.

De tre mænd er ikke de eneste, der torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør som del i bandekonflikten.

En 23-årig mand er ligeledes blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, og han blev fremstillet i Københavns Byret. Han nægter sig også skyldig.

Han sigtes for sammen med flere andre at kunne knyttes til en pistol med fem skarpladte patroner, der blev fundet den 13. juli i Mjølnerparken.

Retten fandt dog ikke, at der grundlag for fængsling i denne sag.

Det betyder dog ikke, at den 23-årige er på fri fod. Han er nemlig allerede varetægtsfængslet i en anden sag, der drejer sig om et drabsforsøg.

I den forbindelse er han sigtet for sammen med flere andre at affyre flere skud fra en bil i Rovsinggade på Østerbro den 25. juli.

Ifølge sigtelsen blev der affyret mellem otte og ti skud. To af dem ramte en 26-årig mand i benet, som efterfølgende var uden for livsfare.

En 29-årig mand blev dengang også sigtet for drabsforsøg og varetægtsfængslet.

I foråret blev Folketinget enig om, at minimumsstraffen for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder skulle sættes op. Dermed straffes det nu med mindst to års fængsel.