Tre mænd får 12 års fængsel i narkosmuglersag

Onsdag er tre mænd ved Retten i Glostrup idømt hver 12 års fængsel i sagen. En fjerde mand er idømt fire års fængsel.

De tre, som hver blev idømt tolv års fængsel, har ifølge rettens dom håndteret i omegnen af 25 kilo kokain og mindst to kilo heroin.

Men ingen af de tre har ifølge rettens dom spillet nogen overordnet rolle i smuglerringen, fortæller dommer Janne Rostrup Hansen i forbindelse med domsafsigelsen. Derfor er straffene mod dem ikke blevet højere.

Fjerdemanden er dømt for at have håndteret omkring fire et halvt kilo kokain.

En femte mand er også fundet skyldig i sagen. Anklagemyndigheden mener, at han er hovedmanden. Men retten har bestemt, at der skal foretages en supplerende mentalundersøgelse, før der kan afsiges dom over ham.

En sjette mand har været tiltalt i sagen. Han var af ulykkelige grunde ikke til stede ved dagens retsmøde. I sidste uge blev manden nemlig fundet død i sin celle i Politigårdens Fængsel i København.

Ifølge anklager Anne Møller er manden blevet obduceret, men resultatet af obduktionen er ikke kommet endnu.

- Der går noget tid med at få svar på forskellige prøver. Men alt tyder på, at der er tale om en naturlig død, siger Anne Møller.

Tidligere har mandens forsvarsadvokat oplyst, at manden led af epilepsi, og at det kan være årsagen.

Den afdøde mand kommer fra Serbien. Det samme gør dømte SS, der fik 12 års fængsel.

Inden retssagen om narkosmuglingen begyndte, kom det frem, at de to serbere var sigtet i en anden sag - en drabssag.

Drabet skete 17. juni sidste år i Grantofteparken i Ballerup. Her blev en 29-årig mand skudt i hovedet og brystet. Han døde den efterfølgende nat på sygehuset.