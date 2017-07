Tre mænd er fælgtyve og ville ikke løsne hjulbolte

Mændene påstod, at de ville stjæle bilens hjul, men i lyset af den seneste tids mange anmeldelser om løsnede hjulbolte undersøgte politiet også, om de kunne have tilknytning til nogle af de mange sager.

Tre mænd blev natten til onsdag sigtet for forsøg på tyveri, efter at de blev opdaget i en carport.

Det er dog ikke tilfældet. Det fortæller Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi, efter at politiet har afhørt de tre mænd, der er henholdsvis 18, 19 og 20 år.

- De blev afhørt hver for sig og afgiver fuldstændigt identiske forklaringer. Derfor har vi ikke grund til at tro andet, end at de er fælgtyve. De er løsladt igen.

- De havde også en dunkraft med. Det har man vel næppe, hvis man bare vil løsne hjulbolte, siger vagtchefen.

Det var i Gershøj i Lejre Kommune på Midtsjælland, at gerningen fandt sted.

To af mændene blev opdaget i en borgers carport, hvorefter de stak af. Den ene satte sig ind i en bil med en tredje person, mens den anden løb fra stedet. Borgeren kørte efter mændene, mens han løbende havde kontakt til politiet.

Senere samme nat anholdt politiet de tre mænd, som var i besiddelse af en hjulnøgle ved anholdelsen.

- Mændene er til afhøring nu, og vi må se, om der i løbet af afhøringen kommer andre forklaringer på banen, sagde Carsten Andersen tidligere onsdag til TV2 Lorry.

Lars Galasz oplyser, at mændene er kendt af politiet i forvejen. Sagen forventes nu at skulle for retten, og mændene er sigtet for forsøg på tyveri.

Anmeldelser om løsnede hjulbolte har strømmet ind den seneste tid.

19. juni opgjorde politiet antallet af anmeldelser i år til 243, og tre uger senere, 10. juli, var antallet oppe på 636.

Tallene viser, at anmeldelserne er fra politikredse i hele landet.