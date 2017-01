Tre familiemedlemmer fængslet for vold mod børn

Over mere end et år skal tre børn være blevet udsat for vold. Tre er fængslet i sagen. De nægter alle.

Der er tale om to mænd og en kvinde. Anklager Lene Hjort bekræfter, at der er tale om tre medlemmer af en syrisk familie, men hun ønsker ikke at oplyse, hvordan de er i familie med hinanden.

Volden skal være foregået med jævne mellemrum i over et år.

Tre voksne fra samme familie er fredag blevet varetægtsfængslet for at mishandle tre børn i en lejlighed på Amager.

Børnene, som det gik ud over, er mellem syv og ni år.

En 38-årig mand er sigtet for at have slået de tre børn på kroppen, under fødderne og på håndfladerne med blandt andet en lineal. Desuden uddelte han flere gange om ugen lussinger.

Kvinden, der er 32 år, er sigtet for fem-seks gange om ugen at slå de tre børn på kroppen med hånden eller med en såkaldt klipklapper. Hun skal også have bundet børnene på hænder og fødder med blandt andet et sjippetov.

I begge disse tilfælde skal volden være sket jævnligt over en periode på et år og tre måneder.

Den sidste af de sigtede, en 39-årig mand der er far til to af børnene, skal have udøvet vold ved at slå sine to børn - en pige og en dreng - flere gange om ugen i løbet af den seneste måned.

De tre familiemedlemmer er sigtet for grov vold og mishandling. De nægter sig skyldige.

De har alle udbedt sig betænkningstid og overvejer nu, om de vil kære fængslingen til landsretten.

Ekstrabladet.dk skriver, at det er de sociale myndigheder i børnenes hjemkommune, der har meldt sagen til politiet. Ifølge netavisen har børnene været videoafhørt, inden politiet torsdag skred til anholdelser i sagen.

Ved et lukket grundlovsforhør fredag i Københavns Dommervagt er de tre familiemedlemmer blevet varetægtsfængslet foreløbig i 13 dage.