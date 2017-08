Tre fængsles for overfald på ansat i Skat

Kendelsen er afsagt af en dommer i Herning efter et langvarigt retsmøde. Mændene nægter sig skyldige, oplyser en anklager fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Tre københavnske mænd, der sigtes for at have overfaldet en kvindelig medarbejder i Skat i Silkeborg, er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Alle tre har kæret afgørelsen til Vestre Landsret.

Kvinden var på vej på sit arbejde i Skat, da hun ved sin bopæl nær Silkeborg ved halv syvtiden om morgenen 14. marts blev overfaldet.

Flere gange blev den 37-årige kvinde ramt af knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. Resultatet var flere brud på ribben og kæben.

Politiet mener, at årsagen til overfaldet skal søges i det faktum, at hun arbejder i Skat. Angrebet var planlagt på forhånd, lyder det.

Efter mere end fem måneders efterforskning rykkede politiet ud og anholdt de tre i københavnsområdet torsdag mellem klokken 10 og 11.

Fredagens grundlovsforhør foregik bag lukkede døre. Det begyndte klokken 9.30 og sluttede først klokken 15.

Dommeren mener ifølge specialanklager Lise Hebsgaard, at der en begrundet mistanke om vold af særlig farlig karakter mod person i offentlig tjeneste.

Med henvisning til de lukkede døre ønsker hun ikke at sige mere om sagen.

- Det er omfattende efterforskning, der har ført til anholdelserne, udtalte vicepolitiinspektør Jim Hansen torsdag. De tre fængslede er henholdsvis 28, 36 og 47 år.

Overfaldet har fået stor opmærksomhed, også hos skatteministeren.

- Det er i alles interesse at få sagen afsluttet, og at de skyldige bliver draget til ansvar for deres meningsløse ugerning, udtalte Karsten Lauritzen (V) torsdag.

En direktør i Skat har tidligere sagt, at man vil gøre alt, hvad man kan, for at tage hånd om kvinden og hendes familie.