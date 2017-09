Tre bandefolk er fængslet i våbensag fra Nakskov

Manden blev anholdt søndag og varetægtsfængslet mandag. Det er den tredje fængsling af bandefolk fra Nakskov-området inden for kort tid.

Den 19-årige er sigtet efter våbenloven, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

For godt en uge siden fandt politiet ved en ransagning af en lejlighed og et skur i Nakskov noget narkotika og to oversavede jagtgeværer.

Ved den lejlighed oplyste politiet, at det er opfattelsen, at våbnene har forbindelse til bandemiljøet.

Der er efter politiets mening risiko for, at våbnene kunne blive brugt i en verserende konflikt mellem personer fra grupperingerne Mongols og Satudarah.

I forbindelse med ransagningen blev en 21-årig mand anholdt og sigtet for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og for salg af narko.

Han er efter et grundlovsforhør for lukkede døre blevet varetægtsfængslet.

Dagen efter ransagningen i Nakskov anholdt politiet en anden 19-årig mand med banderelationer. Han havde været efterlyst et stykke tid.

Han er sigtet for røveri, ulovlig tvang og brugstyveri og er også blevet varetægtsfængslet.

Politiet har tidligere i år flere gange rapporteret om stridigheder mellem de to grupperinger på Lolland og Falster.

Midt i juli blev en 18-årig mand således anholdt for at være i besiddelse af en skarpladt revolver i Sakskøbing.

Der har også været skudt mod en kiosk, og en vandpibe-café i Nykøbing har flere gange været udsat for hærværk.