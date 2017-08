Tre aktivister fra Uganda nægtet visum til Copenhagen Pride

Men den norske ambassade i Uganda vurderer, at aktivisterne ville blive i Danmark efter Copenhagen Pride. Derfor har de fået et nej til visum.

LGBT Danmark har inviteret tre homoseksuelle aktivister fra Uganda til Copenhagen Pride 15. til 20. august for at fortælle om livet som homoseksuel i Uganda.

Det skriver Politiken.

De tre personer fra Uganda arbejder på et danskstøttet projekt for homoseksuelle.

De tre afslag, som Politiken har set, bygger blandt andet på, at de tre aktivister er unge, ugifte og ikke ejer jord.

Men aktivisterne er aldrig blevet spurgt, om de ejer jord, siger LGBT Danmark. Organisationen fortæller, at to af aktivisterne rent faktisk er jordejere.

- Og derudover kan man ikke blive gift som homoseksuel i Uganda, siger Susanne Branner Jespersen, der er projektleder i LGBT Danmark, til Politiken.

- Så det er et afslag på baggrund af en status, de aldrig nogensinde vil kunne opnå. Det er jo en diskriminerende praksis i sig selv.

Danmark har uddelegeret visumarbejdet i Uganda til den norske ambassade i landet, der har behandlet de tre ansøgninger og i sidste ende givet afslag.

Amnesty, der også har inviteret de tre til at deltage i en debat under Copenhagen Pride, kalder det "beskæmmende", at de ikke kan få indrejse til Danmark.

Udlændingestyrelsen henviser overfor Politiken til reglen om, at de danske myndigheder ikke er involveret i ansøgninger om indrejse til Danmark, som er indleveret til andre landes myndigheder.

Politiken er ikke lykkes med at få en kommentar fra den norske ambassade i Uganda.

I en mail til Politiken skriver den norske udlændingestyrelse, UDI:

- Uganda har på grund af sine økonomiske, sociale og/eller politiske forhold et væsentligt udvandringspotentiale til Schengen.

- Sandsynligheden for, at ansøgere fra Uganda ikke vil rejse tilbage, når visumperioden er ovre, er derfor så stor, at det kan være vanskeligt for ansøgere at få tildelt visum, skriver områdechef i UDI, Jonas Folmo.