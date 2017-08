Tre advokater anklages for løgn i retten

Tre advokater har løjet over for retten og har opført sig så groft, at de ikke længere bør kunne arbejde som advokat.

De tre nægter sig skyldige, og fredag har Københavns Byret besluttet, at deres navne ikke må nævnes offentligt.

Tiltalen bygger på en påstand om, at de tre dels skal have misbrugt deres stilling og dels skal have afgivet urigtige skriftlige erklæringer til retten.

To af advokaterne godkendte en aftale om at betale en del af deres salær til et andet advokatfirma, da de blev beskikket som forsvarere i en straffesag, hævdes det. Den tredje tiltalte advokat beskyldes for at have indgået aftalen på vegne af de to kolleger.

Manøvren lignede altså returkommission. Advokaterne var - ifølge tiltalen - villige til at betale mod til gengæld at score indbringende hverv som forsvarere, idet sagen skulle behandles over mange retsmøder.

Senere skal de alle tre - ifølge påstanden i anklageskriftet - have løjet over for retten om, at de to forsvarsadvokater kendte til aftalen. De afgav en skriftlig urigtig erklæring, hævdes det.

Fredag har de tiltaltes forsvarere kritiseret anklagemyndigheden for overhovedet at have rejst sagen.

- Den tiltale er rejst på et enormt tyndt grundlag, siger advokat Bettina Antitsch Mortensen. Allerhøjst kan der være tale om en overtrædelse af de advokatetiske regler, mener hun.

Dommer Marianne Lund Larsen har givet dem medhold i, at pressen ikke må omtale de tiltaltes navne. Ganske vist har sagen samfundsmæssig betydning, men tiltalen er ikke så grov, at de tiltalte ikke skal beskyttes, mener hun.