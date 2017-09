Travlt efterår får regeringen til at udskyde energiudspil

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) oplyser til branchemediet Energiwatch, at udskydelsen skyldes "et travlt efterår".

Oprindeligt var planen, at regeringen skulle fremlægge et udspil til en energiaftale i løbet af efteråret.

- Det er jo lidt senere end oprindeligt udmeldt. Men dels får regeringen et travlt efterår, og dels tror vi, at vi får en bedre dynamik, hvis vi venter med forhandlingerne til efter nytår, siger ministeren til Energiwatch.

Udspillet ventes blandt andet at tage afsæt i Energikommissionens anbefalinger, der lægger op til et såkaldt "energipolitisk paradigmeskift".

Skal regeringen følge kommissionens anbefalinger, venter der således et stort arbejde forude.

Lars Christian Lilleholt afviser over for Energiwatch, at udskydelsen skulle bunde i interne uenigheder i regeringen.

- Der er ingen uenigheder. Vi gør dette her, fordi vi ønsker at opnå en bedre dynamik i forhandlingerne, og at regeringen i det hele taget får et meget travlt efter, siger han til Energiwatch.