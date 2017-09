Transportminister står ved lukningen af broløb

- Det er positivt, at broløbet forløb uden større trafikale problemer.

- Det er nemlig ofte tilfældigheder, som afgør, om det går godt, eller om der opstår trafikale problemer, som vi så det på Storebæltsbroen i 2012 og 2014, skriver Ole Birk Olesen i en udtalelse til DR Fyn.

Broløbet over Storebælt har fundet sted syv gange. Det første fandt sted i 1997. Det fremgår af motionslob.dk.

Transportministeren påpegede i juli, at Vejdirektoratet har strammet praksis for arrangementer på motorvejsnettet. Det sker, fordi trafikken voksede under Lillebælt Halvmarathon.

Her opstod i maj timelange køer for trafikanterne.

- Jeg bakker op om den nye linje, fordi det er vigtigt at opretholde fri passage mellem landsdelene og på andre centrale strækninger, lød det fra transportministeren.

- Og jeg har meddelt Sund & Bælt, at tilsvarende praksis gælder for de faste forbindelser - herunder Storebæltsbroen, oplyste Ole Birk Olesen.

Han understregede dog, at der kan dispenseres i helt særlige tilfælde - som eksempelvis en Tour de France-etape i Danmark.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, der selv er blevet forsinket af et motionsløb over Lillebælt, har tidligere gjort det klart, at han og partiet mener, at broløb bør forbydes.

Til gengæld kalder Socialdemokratiet beslutningen for ærgerlig. Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) deltog i lørdagens løb over Storebælt.

- Det er en fremragende dansk tradition med de her broløb, og erfaringerne viser jo, at hvis det planlægges ordentligt, så kan det afholdes uden de store gener for trafikken, siger han til DR Fyn.