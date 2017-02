Socialdemokraterne har kaldt transportministeren i samrd om et syv år gammelt debatindlg. Her ses transportordfrer Rasmus Prehn (S).

Transportminister skal stå skoleret for syn på kvinder

I indlægget skrev ministeren syv anklager, som han selv kaldte grove generaliseringer. Blandt andet beskyldte han kvinder for "grundlæggende at være uden moral og ære".

Det skal han torsdag stå til ansvar for i et samråd på Christiansborg.

For syv år siden skrev transportminister Ole Birk Olesen (LA) et debatindlæg om sit syn på kvinder.

Selv om det er syv år siden og dermed er skrevet, før Ole Birk Olesen blev folketingskandidat for Liberal Alliance, er det relevant at tage fat på nu.

Det mener Socialdemokratiet, som har indkaldt ministeren i samråd.

- Han giver udtryk for, at kvinder er uansvarlige, og at kvinder ikke er i stand til at tage vare på samfundets bedste.

- Det er nogle helt klare og skarpe formuleringer, som gør, at man må spørge sig selv, at hvis han har det syn på kvinder, hvordan vil det så spille ind på rollen som minister, siger transportordfører Rasmus Prehn (S).

Han har bedt Ole Birk Olesen redegøre for, hvordan indlægget vil påvirke ministerens arbejde med at udpege og udnævne kvinder til en række poster indenfor ministeriets ressortområde.

Det har ikke være muligt for Ritzau at få en kommentar fra ministeren, men han har tidligere omtalt sagen overfor Politiken.

- Jeg skrev denne tekst, før jeg blev kandidat. I dag ville jeg ikke have formuleret mig sådan. Folk læser noget forskelligt i det, man skriver, når man har forskellige kasketter på, lød det.

Det er tilladt at kritisere mænd, men ikke kvinder, lød argumentet. Det giver Rasmus Prehn dog ikke meget for.

- Han sidder som øverste chef i et ministerium med en kæmpe administration og både mænd og kvinder ansat. Offentligheden har krav på, at han reflekterer over så grove generaliseringer.

- Nu ved jeg godt, at han efterfølgende har været ude at tage afstand fra det, men det får han så lejlighed til at gøre igen, siger Rasmus Prehn.

Han afviser, at det belaster embedsværket synderligt, når en minister bliver hevet i samråd, for Ole Birk Olesen behøver ikke trække på ministeriets ansatte for at forsvare sit eget debatindlæg.

Samrådet kommer, mens både DSB og Banedanmark samt Postnord har store problemer med at levere den daglige service til tusinder af danskere.

Men selv om ministeren bøvler med store problemer på området, kræver Socialdemokratiet, at han afsætter tid til at svare på kritikken.

- Det her er politik.

- Det er et meget, meget kraftigt politisk signal, siger Rasmus Prehn.