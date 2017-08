Transportminister ser fremdrift efter Femern-møde

Her mødte den danske transportminister delstaten Slesvig-Holstens minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme Dr. Bernd Buchholz.

Han tiltrådte for to måneder siden, og hans syn på den tyske proces for myndighedsgodkendelse af den faste forbindelse over Femern Bælt er vigtig.

På mødet understregede Dr. Bernd Buchholz, at Femern-projektet har høj prioritet for den nye koalitionsregering i Slesvig-Holsten. Og at delstatsregeringen vil sikre, at den ansvarlige myndighed har de nødvendige ressourcer.

- Jeg er glad for den høje prioritet, som den nye slesvig-holstenske regering giver den faste forbindelse over Femern Bælt, siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

- Vores møde understregede den store betydning, som realiseringen af dette projekt vil få for både Slesvig-Holsten og Danmark.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Dr. Buchholz, og jeg ser frem til, at sænketunnelen under Femern Bælt bliver myndighedsgodkendt i løbet af sommeren 2018, siger Ole Birk Olesen.

I forbindelse med besøget i Rødbyhavn fik de to ministre lejlighed til at besigtige det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal etableres.

De fik også set, hvor den kommende sænketunnel bliver ført i land på Lolland.