Det har kostet DR en million kroner at fragte nyhedsdirektør Ulrik Haagerup frem og tilbage til arbejde de sidste tre år. (arkivfoto)

Transport af nyhedsdirektør har kostet DR en million

DR's nyhedsdirektør har rejst for en million kroner over de sidste tre år. Det skriver Jyllands-Posten.

DR's nyhedsdirektør Ulrik Haagerup bor i Ry i Jylland men arbejder i København. Transporten er dækket er DR, og det har kostet mediet en million kroner over de seneste tre år.

- Det er ikke en fornuftig anvendelse af offentlige midler, da det normalt i den offentlige sektor i forhold til faste job er institutionen uvedkommende, hvor vedkommende bor, skriver arbejdsmarkedsforsker ved RUC Bent Greve til Finans om udgifterne.

Ifølge Finans' oplysninger har det samlet kostet DR 986.343 kroner at transportere Ulrik Haagerup til og fra arbejde i 2014, 2015 og 2016.

Flybilletter har stået i 752.603 kroner, taxa-ture i 111.347 kroner og hotelophold har kostet 66.677 kroner. Dertil kommer togture, parkering og kørsel.

- Man skal vurdere, om det giver mening at bruge penge i det omfang på sådanne udgifter.

- I dette tilfælde består den ledelsesmæssige fornuft i, om DR mener, Ulrik Haagerup er så dygtig, at den kan forsvare at bruge så mange penge på ham, eller om man kan finde en ligeså kvalificeret nyhedsdirektør til færre penge, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, til Finans.

Ulrik Haagerup har været ansat i DR siden 2007 og dækningen af transport er en del af hans lønaftale.

- Også dengang var han bosat i Ry med sin familie, men man vurderede, at det var vigtigere at finde den rette kandidat end at finde én, der kom fra København, svarer DR's økonomichef Niels Ammitzbøl til Finans om udgifterne.

Politisk er der i øjeblikket stor fokus på DR's økonomi, da flere partier ønsker at skære i udgifterne til mediet.

En række sager har den seneste tid ramt DR. Ikke bare er der fokus på udgifterne til Ulrik Haagerups transport, der har også været fokus på faktum, at DR betalte udgifterne til transport af en USA-korrespondents kones hest.