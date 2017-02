Ifølge transpolitisk talsperson i LGTB Danmark Linda Thor Pedersen (billedet) er foreningen uforstående overfor, hvorfor sundhedsministeren vil decentralisere den psykiatriske udredning, eftersom at transkønnede ikke fejler noget (arkivfoto).

Artiklen: Transkønnede: Grotesk at skulle gennem psykiatrisk udredning

Det er ikke godt nok, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lægger op til, at Sexologisk Klinik på Rigshospitalet ikke længere skal være det eneste behandlingssted for transkønnede.

For Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT Danmark, er det store ønske nemlig, at behandlingen af transkønnede ikke længere skal være en del af psykiatrien.