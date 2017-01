Trafiksikkerhed i fare - chauffører kørte på akkord

Aflønningen af chaufførerne i et østjysk vognmandsfirma var så speciel, at de kom til at udsætte andre trafikanter for fare.

Dette var til fare for færdselssikkerheden, og den daglige leder i firmaet var ansvarlig, lyder påstanden.

Kontrakterne tilskyndede chaufførerne til at se stort på reglerne om køre- og hviletid, hedder det.

Forholdet er blot ét ud af i alt 332 punkter i anklageskriftet mod den 39-årige mand. Han afhøres onsdag.

Den tiltalte bestrider ikke eksistensen af kontrakterne - men de overtræder ikke en EU-forordning om køre- og hviletid, mener han.

Anklagen er svulmet op, fordi lederen er tiltalt for at have medvirket til lovovertrædelser, som chaufførerne påstås at have begået.

For eksempel skal de i stort omfang have begået dokumentfalsk ved at køre på andre personers førerkort, hævdes det.

Lederen nægter sig skyldig i det hele, fortæller hans forsvarer.

- Det er lidt usædvanligt, at man har tiltalt min klient for medvirken til så mange andres lovovertrædelser, siger advokat Bjarne Frøberg.

- Hvis man antager, at en eller flere bliver kendt skyldige i et eller andet omfang, skal anklagemyndigheden også bevise, at min klient kendte til det og medvirkede, siger forsvareren.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er sagen så grov, at retten bør sprænge strafferammen. Der skal kunne lægges 50 procent oveni, fremgår det af anklageskriftet.

Ifølge forordningen fra EU om køre- og hviletid må en vognmand ikke give præmie eller løntillæg i forhold til kørte kilometer og/eller den transporterede godsmængde - "hvis betalingen er af en sådan art, at den udgør en fare for færdselssikkerheden og/eller tilskynder til overtrædelse" af forordningen.

I fagforbundet 3F Transportgruppen vil man ikke kommentere den konkrete sag.

Men man fortæller generelt, at kun ganske få chauffører aflønnes efter hvor mange kilometer, de kører.

- I ny og næ hører jeg om det, siger forhandlingssekretær Kim René Busch.

Tidligere var det mere udbredt, men i dag er kun et par virksomheder godkendt.

Godkendelsen blev givet af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationen tilbage i 2000. Under 100 chauffører er omfattet.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før samtlige vil være på timeløn, siger forhandlingssekretæren.