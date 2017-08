Træning og sund mad kan gøre diabetespatienter medicinfri

Det viser ny dansk forskning fra Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, der tirsdag blev udgivet i et af verdens førende lægevidenskabelige tidsskrifter, The Journal of the American Medical Association.

- Vores data viser, at vi kan vende diabetesbølgen igen, siger ph.d. Mathias Ried-Larsen, gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed, til Politiken.

- For en stor gruppe patienter kan vi helt fjerne alle deres kliniske symptomer på type 2-diabetes - forhøjet langtidsblodsukker. En praktiserende læge ville sige, at en stor del af forsøgsdeltagerne slet ikke har diabetes længere, siger han.

98 danskere med ikkeinsulinkrævende type 2-diabetes har deltaget i forskningsforsøget. Det undersøgte, om sund kost og en aktiv livsstil kan erstatte medicin.

De blev delt i to grupper: en livsstilsgruppe og en kontrolgruppe.

Begge grupper fik diabetesbehandling og livsstilsråd, men livsstilsgruppen på 64 personer skulle også motionere og følge en kostplan.

Efter et år behøvede 56 procent i gruppen ingen medicin mod 14 procent i kontrolgruppen. Personernes langtidsblodsukker var sænket, selv om de fik mindre eller slet ingen blodsukkersænkende medicin.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er opmuntret af studiet.

- Det er så vigtigt som kroniker, at man ikke bare får medicin - men at der også er tilbud om hjælp og støtte til at lægge sin livsstil om. Her spiller motion selvfølgelig en afgørende rolle, siger hun til Politiken.