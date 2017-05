Trængte familier får afslag på ansøgning om feriehjælp

Men ikke for et stigende antal børnefamilier, der har svært ved at finde plads i budgettet til ferien.

- For hver feriebolig, vi kan stille til rådighed for en familie, står der ti ansøgere, forklarer generalsekretær Klaus Nørlem, Dansk Folkehjælp, der er landets største formidler af feriehjælp til fattige og socialt udsatte.

Da ansøgningsfristen udløb forleden, var der kommet 5000 henvendelser fra udsatte familier, der ønsker økonomisk støtte til at holde sommerferie sammen.

Men organisationen kan kun hjælpe 10 procent af ansøgerne med et ferieophold.

Klaus Nørlem ser flere årsager til, at antallet af ansøgere til feriehjælp er steget, blandt andet indførelsen af det såkaldte kontanthjælpsloft sidste år.

- Eksempelvis kan vi se, at cirka 45 procent af ansøgerne til feriehjælp siger, at de er berørt af det nye kontanthjælpsloft, siger han.

Også hos Dansk Røde Kors oplever man en stigende efterspørgsel fra trængte familier efter en økonomisk håndsrækning.

Jesper Bertelsen, souschef i Røde Kors' nationale afdeling, oplyser, at antallet af ansøgere til det, som organisationen kalder en "håndsrækning", er steget fra 650 familier i 2015 til 1200 familier i 2016.

Det er familier, der på forhånd er en del af Røde Kors' familienetværk, der kan opnå denne støtte.

Midlerne kan eksempelvis bruges som tilskud til ferie eller betaling af kontingent til idrætsforeningen.

Formand for Børnerådet Per Larsen ser med bekymring på, at flere børnefamilier har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

- Der er en risiko for, at man bliver ekskluderet af fællesskabet, hvis man ikke på lige fod med de andre i klassen kan komme på ferie eller have nogle af de oplevelser, som de andre har, siger Per Larsen.