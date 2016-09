Det undrer ikke Dignity, at forsvarsminister Peter Christensen (V) har besluttet at acceptere 23 irakeres sag om dansk medansvar for tortur, da regeringen ifølge ngo'ens rådgiver alligevel ikke kunne stoppe den, efter at Højesteret har kaldt den helt særlig.

Torturekspert ser dansk irakersag som enestående chance

Med grønt lys for irakersag kan man endeligt afgøre, om Danmark har medansvar for tortur, siger ngo-jurist.

Efter regeringens beslutning om at sløjfe Irak-kommissionen er det vigtigt, at Østre Landsret nu kan undersøge, om staten har et medansvar for tortur i en sag fra 2004 om 23 irakere.

- Det er vigtigt. For her får vi endeligt afgjort, om Danmark havde et medansvar for overdragelse af irakere under "Operation Green Desert".

- Irak-kommissionen er nedlagt. Denne sag er eneste mulighed for at få fastslået, om Danmark havde et medansvar, siger Elna Søndergaard.

Forsvarsministeriet har sagt, at sagen var forældet. Østre Landsret afgjorde 22. august, at det ikke var tilfældet. Mandag besluttede ministeriet så, at man ikke ville kære den afgørelse.

Det undrer ikke Dignitys juridiske rådgiver.

- For Højesteret har allerede været inde over denne sag. Retten har konkluderet, at den er helt særlig, fordi den vedrører dansk medansvar for tortur, siger Elna Søndergaard.

Hun mener, at landsretten var utroligt grundig i sin behandling, der var baseret på "meget omfattende anvendelse af internationale retsprincipper".

- Derfor undrer det mig ikke, at Forsvarsministeriet ikke ville have Højesterets afgørelse, siger Elna Søndergaard.